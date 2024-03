UiPath Registered (A) löst Jubelsturm aus!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Uipath liegt derzeit bei 45,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass Uipath weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,1 ebenfalls an, dass Uipath weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Uipath-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Uipath in den letzten Wochen deutlich verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, weshalb Uipath auch dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Uipath besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Uipath-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 22,75 USD lag, was einem Unterschied von +17,33 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 19,39 USD entspricht. Beim 50-Tages-Durchschnitt (23,48 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Uipath also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.