UiPath Registered (A) Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Analysteneinschätzung für die Uipath zeigt sich insgesamt als "Neutral", basierend auf 4 Kaufempfehlungen, 5 Neutralbewertungen und 0 Negativ-Einstufungen. Im letzten Monat ergaben die Analysen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen, was auf kurzfristiger Basis als "Gut" eingestuft wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Uipath liegt bei 19,79 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -12,34 Prozent sinken wird, da er zuletzt bei 22,57 USD notiert wurde. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt führt die Analystenuntersuchung zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +28,17 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,07 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Uipath überwiegend negativ diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Uipath liegt bei 72,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Uipath daher mit einem "Schlecht"-Rating für diesen Punkt der Analyse bewertet.