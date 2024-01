UiPath Registered (A) Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Stimmung zu Uipath Aktien wird von Analysten als "Schlecht" eingestuft, basierend auf einer Analyse von sozialen Plattformen. Kommentare und Beiträge in den sozialen Medien waren überwiegend negativ, was in den letzten zwei Tagen zu einer vorherrschenden negativen Stimmung führte.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Uipath-Aktie von 22,61 USD eine positive Entwicklung von +29,35 Prozent im Vergleich zum GD200 von 17,48 USD. Der GD50 liegt bei 20,87 USD, was einem positiven Signal von +8,34 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet ergaben ebenfalls eine negative Bewertung für Uipath. Die Anzahl der Beiträge war unterdurchschnittlich und es wurde eine negative Änderung der Stimmung festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen erhält die Uipath-Aktie im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie jedoch positiv bewertet, basierend auf einem Gut-Einschätzung innerhalb eines Monats. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten jedoch auf einen möglichen Rückgang um -12,49 Prozent hin, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend erhält Uipath von den Analysten ein "Neutral"-Rating, während die langfristige Stimmung und Diskussion im Internet auf eine insgesamt negative Einschätzung hindeuten.