UiPath Registered (A) Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analystenbewertung für Uipath zeigt in den letzten 12 Monaten ein neutrales Rating von institutioneller Seite aus. Dies spiegelt sich auch in den jüngsten Bewertungen der Analysten wider, die ebenfalls neutral ausfallen. Der aktuelle Kurs der Aktie wird von den Analysten kritisch betrachtet, da sie eine negative Entwicklung von -13,6 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 19,79 USD festgelegt haben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv bewertet wird, jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung genommen, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Insgesamt resultiert daraus eine negative Bewertung für Uipath.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Die Anleger haben vor allem positive Themen diskutiert, was sich positiv auf das Sentiment auswirkt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt unterschiedliche Bewertungen, abhängig vom betrachteten Zeitraum. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer guten Bewertung führt. Allerdings zeigt die Betrachtung der letzten 50 Handelstage eine neutralere Einschätzung aufgrund der Nähe des Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung der Uipath-Aktie, die von neutral bis positiv reicht.