UiPath Registered (A) Aktie: Gut oder schlecht?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Uipath ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten Uipath dreimal als "Gut" und fünfmal als "Neutral" bewertet. Langfristig erhält die Aktie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral", wobei es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt. Der aktuelle Kurs von 25,52 USD wird von den Analysten als negativ bewertet, da sie eine Entwicklung von -22,47 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 19,79 USD festgelegt haben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Uipath derzeit als positiv eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,26 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (25,52 USD) um +47,86 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 19,95 USD deutet auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Uipath in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der geringeren Diskussionen im Vergleich zu normalen Zeiträumen.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Uipath, wobei die Anleger-Stimmung und die technische Analyse positiv sind, während die Analysteneinschätzung und das Sentiment und Buzz eher negativ ausfallen.