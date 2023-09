Ugreen hat das weltweit erste 300 W GaNFast Desktop-Ladegerät mit 5 Anschlüssen vorgestellt

Berlin (ots/PRNewswire) -Ugreen, ein weltweit führender Anbieter von Ladezubehör, hat sich mit Navitas Semiconductor, dem Branchenführer für integrierte Schaltkreise (ICs) aus Galliumnitrid (GaN), zusammengetan, um die Einführung des weltweit ersten GaN-Desktop-Ladegeräts mit 5 Anschlüssen und 300 W anzukündigen – das Ugreen Nexode 300 W Desktop-Ladegerät.„Navitas hat seit langem eng mit UGREEN zusammengearbeitet, und es ist unser unermüdlicher Streben nach Innovation, das weiterhin Meilensteine im Bereich des Schnellladens setzt", so Charles Zha, Vizepräsident und Geschäftsführer von Navitas China. „Dieses erste 300 W GaN-Desktop-Ladegerät, das auf einer LLC-Struktur basiert, kann trotz seiner geringen Größe eine erstaunliche Leistung ausgeben, was die Revolution des GaN-Schnellladens einmal mehr vorantreibt."Evan Li, Vizepräsident von Ugreen, erklärte: ,,Wir freuen uns, das weltweit erste GaN-Desktop-Ladegerät mit 5 Anschlüssen und 300 W vorstellen zu können. Dieses Hochleistungsladegerät verfügt über den GaNFast™-Chip von Navitas und die Produktdesign-Innovation von Ugreen und stellt einen bedeutenden Durchbruch in der Schnellladetechnik dar. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Navitas zu stärken und den Verbrauchern weiterhin noch sicherere und effizientere Ladeerlebnisse zu ermöglichen."Das Ugreen Nexode 300 W Desktop-Ladegerät ist eine neue Ergänzung der Ugreen Nexode-Serie. Es handelt sich dabei um ein Hochleistungsgerät, das dank seiner vier USB C-Anschlüsse und seines USB A-Anschlusses fünf Geräte gleichzeitig schnell aufladen kann. Der einzelne Anschluss des Ladegeräts kann eine maximale Leistung von bis zu 140 W liefern, was ausreichend Power bietet, um ein 16" MacBook Pro in nur 30 Minuten von 0 auf 56 % aufzuladen. Dies macht es zur perfekten Lösung für das schnelle Aufladen von Laptops, Tablets, Handys und vielem mehr.Das Ladegerät unterstützt PD 3.1 und QC3.0 sowie weitere schnelle Ladeprotokolle, einschließlich PD/QC/SCP/FCA/AFC, und gewährleistet so ein extrem schnelles Laden. Die Sicherheit hat beim Ladegerät oberste Priorität. Es verfügt über ein integriertes intelligentes Thermal Guard™-System, das Temperaturveränderungen in Echtzeit überwacht und jede Minute 6000 Temperaturmessungen vornimmt, um angeschlossene Geräte vor Überhitzung, Überladung und übermäßigem Stromfluss zu schützen.Das Ugreen Nexode 300 W Desktop-Ladegerät ist von einem robusten, feuerfesten und schwer entflammbaren PVC-Gehäuse umhüllt und bietet damit einen verbesserten Schutz vor Brandgefahren sowie Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Stürze. Dieses Ladegerät ist nicht nur eine wirksame Ladelösung, sondern auch eine umweltfreundliche Wahl. Laut Daten von Navitas kann das Ladegerät dazu beitragen, die CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent zu reduzieren und bis zum Jahr 2050 potenziell etwa 2,0 Gigatonnen CO2 einzusparen.PR-Kontakt: Pr@ugreen.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2200769/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ugreen-hat-das-weltweit-erste-300-w-ganfast-desktop-ladegerat-mit-5-anschlussen-vorgestellt-301918049.htmlOriginal-Content von: Ugreen Limited, übermittelt durch news aktuell