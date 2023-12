Uematsu Shokai Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Uematsu Shokai als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Uematsu Shokai-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,28, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 60,5, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Uematsu Shokai aktuell auf 796,2 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1017 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +27,73 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 966,5 JPY, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +5,23 Prozent aufweist und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass eine Aktie tendenziell weder viel noch wenig Beachtung erfährt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Uematsu Shokai-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Uematsu Shokai von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Uematsu Shokai-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.