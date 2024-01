Uematsu Shokai Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Uematsu Shokai zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 807,05 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1034 JPY erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +28,12 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 1012,38 JPY, was einen Abstand von +2,14 Prozent zur Aktie darstellt und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,99 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Uematsu Shokai überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,72, was bedeutet, dass die Uematsu Shokai weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Uematsu Shokai-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Uematsu Shokai veröffentlicht, jedoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Uematsu Shokai deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Uematsu Shokai in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".