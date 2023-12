Uematsu Shokai Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Uematsu Shokai zeigt laut technischer Analyse ein positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 799,72 JPY, was einem Kurs von 1006 JPY um +25,79 Prozent über diesem Signal entspricht. Das bedeutet eine Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 976,12 JPY, was einer Abweichung von +3,06 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt erhält die Uematsu Shokai daher das Rating "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über die Aktie. Daher wird ihr eine Bewertung von "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in letzter Zeit größtenteils neutral gegenüber Uematsu Shokai. Es gab überwiegend positive Diskussionen, aber keine negativen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Uematsu Shokai von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Uematsu Shokai liegt bei 39,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,03 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Uematsu Shokai.