Uematsu Shokai Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Uematsu Shokai. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 32 Punkte, was bedeutet, dass Uematsu Shokai momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 52,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Uematsu Shokai insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurden Uematsu Shokai von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Uematsu Shokai beläuft sich mittlerweile auf 805,17 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 1024 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +27,18 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1002,14 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Uematsu Shokai festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Uematsu Shokai für diese Stufe daher ein "Neutral".