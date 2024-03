Ueki Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Ueki liegt der RSI bei 48,33, was ihn als "neutral" klassifiziert. Der RSI25, der die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 53,4, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "neutral" für die Ueki-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls eher neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen nur geringe Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie auch hier eine "neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Ueki als positiv bewertet, da er sich um 14,11 Prozent über dem GD200 befindet. Jedoch deutet der GD50 auf ein "neutral"-Signal hin, da der Abstand nur 2 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Ueki-Aktie als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.