Ueki Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Ueki wird der 7-Tage-RSI derzeit bei 48,78 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 37,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ueki verläuft aktuell bei 1404,42 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1457 JPY liegt, was einen Abstand von +3,74 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage erhält die Aktie ein "Neutral"-Signal, da der GD50 ein Niveau von 1441,5 JPY angenommen hat, was einer Differenz von +1,08 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität hervorgebracht hat und die Rate der Stimmungsänderung gering blieb. Daher wird Ueki für diesen Faktor ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ueki in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingeschätzt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.