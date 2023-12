Ueki Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Ueki-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Analysekriterien als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1405,56 JPY und der aktuelle Kurs bei 1460 JPY, was zu einer positiven Differenz von +3,87 Prozent führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 1440,52 JPY eine positive Differenz von +1,35 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 32,43 auf, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 40,91 resultiert in einer neutralen Einstufung.

Die Internet-Kommunikation über Ueki zeigt in den letzten Wochen kaum Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Ueki festgestellt.

Insgesamt wird die Aktie aufgrund der genannten Kriterien als "Neutral" bewertet.