Ueki Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage dazu getroffen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Ueki-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 6. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Eine Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass dieser weniger volatil ist als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Perspektive. Auch hier ist Ueki überverkauft (Wert: 21,43) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer "Gut"-Einstufung für Ueki.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Bei Ueki zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist in diesem Zeitraum kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Ueki wurden in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen verzeichnet. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen konnten keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert werden, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ueki-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1408,56 JPY eine Abweichung von +14,94 Prozent zum aktuellen Kurs (1619 JPY) aufweist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (1445,38 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +12,01 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating für die Ueki-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.