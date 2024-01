Ueki Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral. Es gab keine signifikanten Ausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich die Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ueki ausgetauscht. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Untersuchung der Aktie von Ueki zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ueki zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ueki bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ueki-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1413,92 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 1607 JPY lag, was einer Abweichung von +13,66 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1461,16 JPY) liegt über dem letzten Schlusskurs (+9,98 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ueki-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Ueki ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ueki-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 14,14, sowie ein Wert für den RSI25 von 23,96. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.