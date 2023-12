Ueki Aktie: Alles nach Plan!

In den letzten Wochen gab es bei Ueki keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder positive noch negative Tendenzen wurden in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, konnten keine bedeutenden Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Ueki-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 36, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 40,91 ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die technische Analyse ergibt, dass die Ueki-Aktie derzeit 2,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 4,73 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ueki-Aktie zeigt mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ stark über Ueki diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Daher ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine Bewertung als "Schlecht".