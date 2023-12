Die Überraschungen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf etwa +7,75% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Kursentwicklung und Prognosen

Am 01.12.2023 verzeichnete die Deutsche Pfandbriefbank eine Kurssteigerung von +0,53%. Das Kursziel für die Aktie wird auf 6,12 EUR festgelegt. Das Guru-Rating der Deutsche Pfandbriefbank bleibt unverändert bei 2,43.

Marktstimmung und Analysteneinschätzungen

Die jüngste Kursentwicklung zeigt eine Summe von -5,33% über die vergangenen fünf Handelstage, was auf eine gegenwärtig pessimistische Markteinschätzung hindeutet. Einige Bankanalysten hatten möglicherweise eine solche Entwicklung nicht erwartet, was die eindeutig skeptische Stimmung am Markt widerspiegelt.

Aktuell gibt es verschiedene Einschätzungen bezüglich der Deutsche Pfandbriefbank-Aktie. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet auf ein mittelfristiges Kursziel von 6,12 EUR hin, was Investoren ein Potenzial von +7,75% eröffnen könnte. Jedoch sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung in Anbetracht der jüngsten Kursentwicklung mit einem schwachen Trend.

Analystenratings und Guru-Rating

Aktuell sind 1 Analysten der Meinung, die Aktie sei ein starker Kauf, während 2 Analysten optimistisch, aber nicht euphorisch, die Aktie als “Kauf” einstufen. 3 Experten äußern eine neutrale Position und empfehlen, die Aktie zu “halten”. Andererseits sind 4 Analysten der Meinung, die Aktie sollte verkauft werden, und 4 weitere Experten sind sogar der Auffassung, dass die Deutsche Pfandbriefbank sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt zeigen also 21,43% der Analysten noch eine optimistische Haltung gegenüber der Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” ergänzt, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie steht also im Fokus der Analysten, die uneinheitliche Einschätzungen hervorbringen und somit eine gewisse Unsicherheit am Markt widerspiegeln. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Kursentwicklung in Zukunft gestalten wird.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Deutsche Pfandbriefbank-Analyse von 02.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Pfandbriefbank jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Deutsche Pfandbriefbank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...