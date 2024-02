Die Überraschungen der Airbnb Aktie: Eine genaue Betrachtung

Die Aktie von Airbnb wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um -11,76% unter dem aktuellen Kursniveau vermutet. Trotzdem konnte Airbnb am 27.02.2024 einen Kursanstieg von +1,87% verzeichnen, was die Stimmung am Markt relativ optimistisch erscheinen lässt.

Das aktuelle Kursziel für Airbnb liegt bei 123,92 EUR. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen könnte, was Anlegern eine potenzielle Rendite von -11,76% eröffnen würde. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Von insgesamt 41 Analysten halten 8 die Aktie für einen starken Kauf und 2 weitere bewerten sie als Kauf. 27 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während 2 Analysten sie zum Verkauf und 4 weitere sogar zum sofortigen Verkauf empfehlen. Trotzdem bleibt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +23,26%.

Zusätzlich zu diesen Einschätzungen bleibt das “Guru-Rating” von Airbnb mit 3,19 unverändert, was auf einen positiven Trend hindeutet.

Die Analyse der aktuellen Marktsituation von Airbnb zeigt eine uneinheitliche Einschätzung der Analysten. Während einige denken, dass die Aktie unterbewertet ist und Potential für einen Anstieg bietet, gibt es auch Bedenken und Empfehlungen zum Verkauf. Anleger sollten diese Informationen als Teil ihrer eigenen Recherchen betrachten, bevor sie Entscheidungen über ihre Investitionen treffen.

