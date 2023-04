Überraschung: Diese Aktie hat seit Anfang 2023 88 % zugelegt – erst der Beginn der Trendwende?

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Coinbase (WKN: A2QP7J) ist die Aktie, die seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 88 % zugelegt hat. Wenn wir auf den Aktienkurs in Euro schauen, so sehen wir einen Kursanstieg von 34,70 Euro auf zuletzt 65,24 Euro. Referenz ist dabei der Schlusskurs vom Dienstag dieser Woche.

So bemerkenswert die Performance auch ist: Sie resultiert zumindest in Teilen aus einem tiefen Fall. Wenn wir auf einen 12-Monats-Chart blicken, so liegt die Coinbase-Aktie noch immer rund 55 % im Minus. Die Höchstbewertungen vom April des Jahres 2021 oder auch November des gleichen Jahres liegen 77 % entfernt. Das zeigt mir jedenfalls, dass der Anlass für Optimismus idealerweise sehr begründet sein sollte.

Sehen wir uns daher die Gründe für 88 % Kursplus seit Anfang 2023 bei der Aktie von Coinbase ein wenig näher an. Gleichzeitig auch die Risikoseite, die für mich weiterhin nicht unerheblich ist.

Coinbase: Die Aktie, die 88 % zugelegt hat

Der Grund, warum die Coinbase-Aktie zuletzt wieder an Boden gutmachen konnte, ist neben dem allgemeinen Marktturnaround der erstarkende Bitcoin-Kurs. Mit dem Anstieg der Kryptowährung auf über 30.000 US-Dollar dürfte das Volumen gemessen in US-Dollar wieder deutlich zunehmen. Man könnte auch sagen: Es gibt Wachstum, eben weil die Referenzgröße höher notiert. Zumindest, wenn das Handelsvolumen gleich bleibt.

Der Bitcoin ist für Coinbase wesentlich und steht für einen Großteil der Umsätze. Aber auch andere Kurse wie das ebenfalls nicht irrelevante Ethereum konnten seit Jahresanfang wieder ca. 52 % zulegen. Mit der Erholung aus der Eiszeit des Kryptowinters könnte sich das operative Volumen wieder leicht normalisieren. Das wiederum feiern die Investoren derzeit mit einem soliden Kursplus von zuletzt eben 88 %.

Coinbase kann zweifelsohne davon kurz- und mittelfristig profitieren. Trotzdem sollten wir als Investoren mit Blick auf die Aktie zumindest das Risiko bedenken, dass volatile Krypto-Assets weiterhin für die Performance relevant sein können. Fallen Bitcoin und Ethereum wieder, so kann auch das Volumen auf der Plattform sinken.

Andere Risiken im Überblick

Allerdings ist das nicht das einzige Risiko mit Blick auf die Coinbase-Aktie, die zuletzt wieder 88 % zugelegt hat und dadurch ein wenig attraktiver erscheint. Wie mehrere Medien berichten, hat sich der Bereichsleiter für das Produktmanagement entschieden, Coinbase zu verlassen. Wie groß der Verlust letztlich ist, das vermag ich (noch) nicht zu beurteilen.

Aber auch in der Vergangenheit gab es weitere kritische Meldungen und Risiken. So soll Coinbase an Marktanteil im Handel mit Kryptowährungen eingebüßt haben. Marktführer Binance hat offenbar außerdem den Preiskampf eröffnet, was auf einen sich erhärtenden Markt schließen lassen dürfte. Pricing-Power? Schwieriger, wenn die Konkurrenten eher die Preisschraube nach unten drehen.

Insofern glaube ich, dass Investoren bei der Coinbase-Aktie Vorsicht walten lassen sollten. 88 % Kursplus seit Jahresanfang in Euro mögen attraktiv erscheinen. Unternehmensorientiert ist dieser Krypto-Marktplatz jedenfalls anfällig für Schwankungen bei Bitcoin und Ethereum und besitzt gleichzeitig weitere Risiken.

