- Überraschende Entwicklung bei der Nikola-Aktie

Die Nikola-Aktie hat in den letzten Jahren an Wert verloren und ist zum Penny Stock geworden. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um 15 Prozent. Ob dies ein vorübergehendes Strohfeuer oder eine Trendwende ist, bleibt abzuwarten.

Das Ende des Joint Ventures von Nikola und Iveco sorgte für Aufsehen. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Unternehmen auf seinen US-amerikanischen Heimatmarkt konzentrieren wird und wie es um die weitere Finanzierung steht. Derzeit liegt die Cashburn-Rate bei rund 150 Millionen US-Dollar pro Quartal und bei liquiden Mitteln von ca. 800 Millionen Dollar kann Nikola nur noch knapp über ein Jahr selbst finanzieren.

Nikola-Aktionäre sollten daher mit frischem Kapital rechnen, was sich negativ auf den Aktienkurs auswirken könnte. Für risikofreudige Investoren mag das interessant sein,...