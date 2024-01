Übernahme von Telefonica Deutschland durch Mutterkonzern schreitet voran

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica Deutschland Holding":

MADRID/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der spanische Telekomkonzern Telefonica kommt mit der Komplettübernahme seiner Deutschlandtochter voran. Mit dem Ablauf des Übernahmeangebots steige die Beteiligung an der Tochter auf gut 93 Prozent, teilte Telefonica am Montag in Madrid mit. Aktionäre hätten dem Mutterkonzern knapp acht Prozent der Telefonica-Deutschland-Aktien angeboten. Abseits der Offerte erwarb Telefonica zudem Anteile der Tochter mit dem Markennamen O2 im Umfang von rund 13 Prozent. Die Übernahmeofferte soll am 26. Januar abgeschlossen werden.

Telefonica hatte in der Übernahmeofferte 2,35 Euro für jede Aktie der Tochter geboten. Dafür werden nun insgesamt knapp 1,5 Milliarden Euro fällig. Hinzu kommt der Kaufpreis für die weiteren Papiere.

Der Vorstand der im MDax notierten Telefonica Deutschland hatte den Aktionären im Dezember empfohlen, das Übernahmeangebot des spanischen Mutterkonzerns anzunehmen. Die Madrilenen hatten im November mitgeteilt, ihre deutsche Tochter komplett übernehmen zu wollen. Zu diesem Zeitpunkt hielten die Spanier bereits 72 Prozent der Anteile von Telefonica Deutschland./lfi/stw/jha/