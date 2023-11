Übernahme-Deal in der Fondsindustrie: Anevis Solutions kauft den Frankfurter IT-Dienstleister gd inside

Würzburg (ots) -Die Anevis Solutions GmbH übernimmt zum 1. Januar 2024 die Frankfurter gd inside GmbH. Mit dem Zusammenschluss erweitert der Anbieter von IT-Lösungen für die Finanzbranche sein Portfolio um weitere Dienstleistungen. Gleichzeitig treibt Anevis Solutions die Vision des Unternehmens, seinen Kunden "Alles aus einer Hand" anzubieten, weiter voran. Die gd inside wird zur Tochterfirma der Anevis Solutions, die Geschäftsführungen bleiben in ihrer jetzigen personellen Form bestehen. Beide Gesellschaften pflegen mit ihren Teams bereits enge geschäftliche Beziehungen aufgrund von gemeinsamen Kunden und ihrer regelmäßigen Zusammenarbeit in Projekten."Zusammen mit dem erfahrenen gdi-Team haben wir künftig die Möglichkeit, unser Dienstleistungsangebot weiter auszubauen und unsere Position als führender Anbieter für IT-Lösungen in der Fondsindustrie weiter zu stärken. Die Komplementärprodukte der gd inside passen perfekt zu den bestehenden Anevis-Dienstleistungen. Damit schaffen wir einen gegenseitigen Nutzen, da sowohl unsere Kunden als auch Kunden von gd inside von einem erweiterten Leistungsangebot profitieren werden", sagt Johannes Hauptmann, Geschäftsführer der Anevis Solutions.Dagmar Graw, Geschäftsführerin der gd inside, ergänzt: "Im Fokus unseres Auswahlprozesses potenzieller Partner standen, neben einer ähnlichen Unternehmenskultur und Eigentümerstruktur, die handelnden Personen und deren Servicegedanke sowie die technische Infrastruktur des Unternehmens. Nach zahlreichen intensiven Gesprächen mit verschiedenen Interessenten ist unsere Entscheidung nun gefallen und wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Herausforderungen ab dem kommenden Jahr."gd inside wird mit allen bisherigen Mitarbeitern, Strukturen und Verantwortlichkeiten im neuen Jahr als eigenständige GmbH weitergeführt, sodass die Kontinuität und Qualität der Services für alle Kunden gewährleistet bleibt.Über Anevis Solutions:Die Anevis Solutions GmbH wurde 2012 in Würzburg gegründet und ist auf IT-gestützte Reportinglösungen für die Finanzbranche spezialisiert. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuelle SaaS Lösungen im Vertrieb, Marketing sowie regulatorischen Bereich und bedient dabei einen internationalen Kundenstamm von über 100 Banken, Fondsanbietern, Vermögensverwaltern und anderen Finanzdienstleistern.Über gd inside:Die gd inside GmbH bietet seit 2012 modulare Lösungen und Services mit dem Schwerpunkt multiproviderfähiger Anbindungen im Marktdaten- und Prozessmanagement. Das Leistungsspektrum beinhaltet neben der fachlichen und technischen Beratung vor allem die Entwicklung und den Betrieb regulatorischer Services für die Bereiche PRIIP Transaktionskostenermittlung, Marktkonformitätsprüfung, Überwachung Best Execution und Bewertung. Alle Services können als integrierte Lösungen oder als einzelne Module eingesetzt werden und erlauben eine weitestgehende Prozessautomatisierung, laufende Überwachung und ein jederzeit transparentes Reporting für Auditzwecke und Datennutzung.Pressekontakt:Leandra BeckAnevis Solutions GmbHFriedrich-Bergius-Ring 15DE-97076 WürzburgTelefon: +49 (0) 931 466 217 - 75E-Mail: pr@anevis-solutions.comOriginal-Content von: Anevis Solutions, übermittelt durch news aktuell