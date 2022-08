Überblick über die Kapitalrendite von Centrus Energy

Nach Angaben von Benzinga Pro verdiente Centrus Energy (AMEX:LEU) im zweiten Quartal 37,40 Mio. $, was einem Anstieg von 9450,0 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. Centrus Energy verzeichnete auch einen Gesamtumsatz von 99,10 Mio. $, was einem Anstieg von 180,74 % seit Q1 entspricht. Centrus Energy nahm im ersten Quartal 35,30 Mio. $ an Umsatz ein, verzeichnete aber einen… Hier weiterlesen