Überblick über die Kapitalrendite der AmpliTech Gr

AmpliTech Gr (NASDAQ:AMPG) erzielte im 2. Quartal einen Umsatz von insgesamt 4,58 Mio. $, wie aus Daten von Benzinga Pro hervorgeht. Der Gewinn sank jedoch um 10294,21%, was zu einem Verlust von 369 Tausend Dollar führte. AmpliTech Gr verdiente 3 Tausend Dollar, und der Umsatz belief sich auf 5,10 Millionen Dollar in Q1. Warum ist die ROCE so wichtig? Return… Hier weiterlesen