Über die Wichtigkeit von Geschäftszahlen und die darauffolgenden Kursreaktionen

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Anleger und Anlegerinnen,

es ist Berichtssaison und viele Anleger schauen in unruhigen Zeiten ganz genau wie die Zahlen der von ihnen ausgesuchten Unternehmen ausfallen. Viele US-amerikanische Investoren dürften im dritten Quartal 2023 zufrieden sein, denn zur Halbzeit ist sowohl die Anzahl der positiven Überraschungen als auch die Höhe der geschlagenen Erwartungen der S&P500 Unternehmen über dem 10 Jahres-Schnitt. Noch besser: Hochgerechnet ist es das erste Mal seit dem dritten Quartal 2022, dass der Saldo aus Gewinnsteigerung und Rückgang wieder positiv ist. Dabei stiegen die Gewinne in 8 von 11 Sektoren, also auf breiter Front. In Zahlen ausgedrückt konnten mehr als 3 von 4 Unternehmen (77%) positiv überraschen. Sie lagen dabei 7,7% über den Erwartungen, der 10-Jahresschnitt liegt bei 6,6%.

Anhand der Daten können...