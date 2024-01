Über den Erwartungen: Auslieferungsziel 2023 leicht übertroffen

Nach Informationen aus Branchenkreisen hat Airbus, der größte Flugzeughersteller der Welt, mit einem Endspurt sein Auslieferungsziel für das vergangene Jahr leicht übertreffen können.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat sein Auslieferungsziel für das vergangene Jahr laut Insidern leicht übertroffen. Insgesamt wurden von Januar bis Dezember 730 Jets ausgeliefert, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Damit konnte der Konzern sein eigentliches Ziel von 720 ausgelieferten Maschinen übertreffen. Ende November 2022 lag die Auslieferungszahl noch bei 623 Flugzeugen. Das Unternehmen äußerte sich dazu gegenüber Bloomberg nicht. Offizielle Zahlen werden später in diesem Monat erwartet.

Traditionell ballen sich die Flugzeug-Auslieferungen zum Jahresende hin bei Airbus. Das Management setzt dabei alles daran, die Jahresziele in letzter Minute zu erreichen oder sogar zu übertreffen. Im Dezember 2022 wurden knapp 100 Maschinen an Kunden übergeben. Ebenso viele waren im Dezember 2023 erforderlich, um das Ziel des Airbus-Chefs Guillaume Faury zu erreichen. Trotz der anfänglich schleppenden Auslieferungen in 2023 hielt Faury an seinem Ziel fest. Im Vorjahr hatte er den Ausblick für die Auslieferungen jedoch zweimal nach unten korrigieren müssen.

Die Aktie von Airbus verzeichnete zwischenzeitlich einen Anstieg von 0,14 Prozent auf 140,28 Euro im XETRA-Handel. Die übertroffenen Auslieferungszahlen könnten zu diesem leichten Kursgewinn beigetragen haben. Die Investoren zeigen sich jedoch insgesamt positiv gestimmt, da die Luftfahrtindustrie durch die Erholung des Luftverkehrs auf dem Weg der Besserung ist.

Trotz der Herausforderungen des vergangenen Jahres durch die Pandemie und die mit ihr verbundenen Verzögerungen bei der Produktion und Auslieferung von Flugzeugen, bleibt Airbus zuversichtlich. Das Unternehmen plant, auch in Zukunft auf Wachstum und Innovation zu setzen. Dies bekräftigte auch der CEO Guillaume Faury in einer Stellungnahme zum Jahresabschluss.

Er betonte, dass das Unternehmen seine Produktionskapazitäten weiter ausbauen werde und sich auf die Einführung neuer, umweltfreundlicherer Flugzeugmodelle konzentrieren werde. Die Nachfrage nach Flugzeugen steigt weiterhin, vor allem in den aufstrebenden Märkten Asiens und des Nahen Ostens. Dies bietet Airbus die Möglichkeit, seine Marktführerschaft weiter auszubauen und sich als Vorreiter in der Flugzeugindustrie zu etablieren.

Auch für das laufende Jahr ist Airbus zuversichtlich. Das Unternehmen erwartet eine stabile Nachfrage von Fluggesellschaften und hat bereits Bestellungen für über 1000 Flugzeuge in den Büchern. Die angekündigten Innovationen in Bezug auf alternative Antriebe und verbesserte Effizienz werden auch dazu beitragen, die Position von Airbus als führender Flugzeughersteller weiter zu stärken.

Investoren können somit weiterhin auf eine positive Entwicklung von Airbus bauen, sowohl auf der Geschäfts- als auch auf der Aktienseite. Mit einer klaren Vision für die Zukunft und einem starken Fokus auf Innovation wird das Unternehmen weiter an der Spitze der globalen Flugzeugindustrie stehen.

