Über 9 % Wertsteigerung p. a. und 8 % Dividendenrendite in 10 Jahren: Na, welche Aktie suchen wir?

Eine Aktie, die 9 % Wertsteigerung pro Jahr (durchschnittliche) und inzwischen 8 % Dividendenrendite besitzt? Das spricht für mich vor allem nach einem: Nach einer erfolgreichen Aktie, die mit operativem Wachstum, Dividendenwachstum und womöglich auch einer soliden Perspektive den Investoren eine solide Rendite gebracht hat.

Was, wenn ich dir sagen, dass es sich dabei um eine Dividendenaktie aus dem DAX handelt? Ja, sogar um einen vergleichsweise bekannten Namen? Es ist die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002), die derartig performt hat. Sehen wir uns das ein wenig näher an.

Münchener Rück: 9 % Wertsteigerung, 8 % Dividendenrendite!

Die Magie beginnt im Jahre 2013, genauer gesagt vor zehn Jahren im Februar dieses Jahres. Wir als Einkommensinvestoren konnten die Aktie der Münchener Rück damals noch auf einem Kursniveau von 135,30 Euro kaufen. Heute notieren die Anteilsscheine auf einem Kursniveau von 329,90 Euro. Das bedeutet, dass es eine Wertsteigerung von durchschnittlich ca. 9,3 % p. a. gegeben hat. Aber das ist definitiv nicht alles.

Die Münchener Rück hat überdies in den Jahren eine ordentliche Dividende bezahlt. Gemessen am damaligen Einstandskurs von 135,30 Euro und einer heutigen Dividende von 11,00 Euro (noch ohne eine mögliche Erhöhung für das Geschäftsjahr 2022!) läge die Dividendenrendite bei über 8 %. Wir dürfen wohl mit Fug und Recht behaupten, dass das in Anbetracht der Historie mit über 50 Jahren ungekürzter Ausschüttungssummen je Aktie eine Messlatte ist, die auch in Zukunft für Stabilität sprechen kann.

Damals schüttete die Münchener Rück übrigens 7,00 Euro je Aktie aus. Die initiale Dividendenrendite beim Kaufkurs hätte entsprechend 5,2 % betragen. Allerdings hat es auch ein Dividendenwachstum von 4,6 % über zehn Jahre (durchschnittlich pro Jahr) gegeben. Die Gesamtdividende beläuft sich auf 87,30 Euro (ohne die Auszahlung für 2022). Das zeigt, dass auch die Dividende neben der Kursperformance einen signifikanten Beitrag zur Gesamtrendite geleistet hätte.

Wiederholung möglich?

Die große Preisfrage für Investoren ist jetzt selbstverständlich, ob es eine Wiederholung geben kann. Erneut 9 % Wertsteigerung pro Jahr und bis zu 8 % Dividendenrendite innerhalb dieses Zeitraums wäre ein interessantes Renditeversprechen. Smarte Investoren sollten jedoch anerkennen, dass die Bewertungslage damals und heute anders ist.

Die Aktie der Münchener Rück ist in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Das führte zu einer Bewertung, die inzwischen mit 3,3 % Dividendenrendite deutlich teurer ist als vor zehn Jahren. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit voraussichtlich 14 zwar nicht teuer, aber doch moderater.

Bei der Münchener Rück ist die Bewertung ein entscheidender Faktor für die Gesamtrendite. Aber wir dürfen auch das moderate Wachstum nicht unterschätzen. Voraussichtlich hat der Rückversicherungskonzern den Gewinn im Jahr 2022 auf 3,3 Mrd. Euro gesteigert und prognostiziert für das Jahr 2023 einen Wert von 4 Mrd. Euro. Treten diese Prognosen ein und gibt es auch in den kommenden Jahren ein so starkes Wachstum, könnte sich eine Wiederholung durchaus andeuten.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

