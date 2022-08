Über 500 % Dividendenwachstum in zehn Jahren? Toll, aber diese Aktie zeigte zusätzlich noch eine solide Kursentwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Home Depot":

Wenn es um Dividendenaktien geht, dann könnten meines Erachtens die Meinungen gar nicht weit genug auseinanderliegen. Denn das eine Lager hält sie nämlich für langweilige Witwen-und-Waisen-Papiere, während die andere Seite sie für ihre regelmäßigen Ausschüttungen umso mehr schätzt.

Aber vielleicht stimmt es ja sogar, dass sich die soliden Dividendenzahler nicht allzu oft als große Kursraketen hervortun. Doch auch hier bestätigen natürlich Ausnahmen die Regel. Eine solche Ausnahme stellt wohl ohne Zweifel das amerikanische Unternehmen Home Depot (WKN: 866953) dar.

Denn die Aktie der weltgrößten Baumarktkette kann nicht nur mit einem fantastischen Dividendenwachstum, sondern zusätzlich auch mit einer soliden Kursentwicklung aufwarten.

Überragendes Dividendenwachstum

Wie in den USA weit verbreitet, hat auch Home Depot seine Dividendenzahlungen sehr aktionärsfreundlich auf vier Termine im Jahr aufgeteilt. Diese Art von Ausschüttungszyklus empfinde übrigens auch ich als sehr angenehm. Denn über das Jahr verteilt geht so immer mal wieder eine Dividende auf dem Konto ein.

Von Home Depot werden aktuell alle drei Monate 1,90 US-Dollar je Aktie an die Anleger ausgeschüttet. Und die Quartalsdividende wurde erst im März dieses Jahres auf den jetzigen Betrag angehoben. Im Moment lässt sich also eine Gesamtjahresdividende von 7,60 US-Dollar je Anteilsschein ermitteln.

Wer das diesjährige Dividendenwachstum allerdings als recht hoch einschätzt, der sollte eventuell mal einen genaueren Blick auf die Dividendenhistorie des Konzerns aus Atlanta werfen. Daraus kann man nämlich entnehmen, dass Home Depot die Gewinnausschüttung schon längere Zeit in einem recht atemberaubenden Tempo erhöht.

Geht man nur einmal zehn Jahre zurück, dann kann man erkennen, dass damals noch eine Jahresdividende von 1,16 US-Dollar je Aktie gezahlt wurde. Man kann für diesen Zeitraum also eine Steigerung der Gewinnbeteiligung von insgesamt 555 % erkennen, was immerhin einem durchschnittlichen jährlichen Dividendenwachstum von 20,68 % entspricht.

Tolle Kursentwicklung

Es ist sicherlich kein Geheimnis, dass sich auch die Aktie von Home Depot den diesjährigen Börsenturbulenzen nicht entziehen konnte. Doch beim Betrachten ihres langfristigen Chartbildes lässt sich trotz allem eine schon länger andauernde Aufwärtsbewegung erkennen. Und mit einem Kurs von aktuell 305,66 US-Dollar (03.08.2022) notieren die Papiere stolze 493 % höher als noch vor zehn Jahren.

Ich denke, dass man dies durchaus als ein tolles Ergebnis bezeichnen kann. Und dies bedeutet, dass sich die Investoren von Home Depot also nicht nur über ein überragendes Dividendenwachstum freuen konnten. In den letzten zehn Jahren hat auch die Aktie mit einem durchschnittlichen Kurszuwachs von 19,48 % pro Jahr eine sehr erfreuliche Entwicklung gezeigt.

Mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17 liegt die Bewertung der Home-Depot-Aktie meiner Meinung nach in einem recht moderaten Bereich. Und wie sieht es aktuell bei der Dividendenrendite aus? Hier können wir derzeit einen Wert von 2,49 % ermitteln.

Fazit

Ich finde, aufgrund der obigen Ausführungen könnte die Aktie von Home Depot also nicht nur für Dividendeninvestoren geeignet sein. Auch für Anleger, die eher auf schöne Kursgewinne hoffen, könnte sie vielleicht einen Blick wert sein. Kurzum kann man also die Feststellung machen, dass die Papiere der amerikanischen Baumarktkette wohl in fast jedes international ausgerichtete Depot gut hineinpassen könnten.

Der Artikel Über 500 % Dividendenwachstum in zehn Jahren? Toll, aber diese Aktie zeigte zusätzlich noch eine solide Kursentwicklung! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Home Depot.

Motley Fool Deutschland 2022