Über 2.000 % Kursgewinn in 20 Jahren? Mit dieser Aktie hätte genau dies funktioniert!

Eines haben uns die diesjährigen Börsenturbulenzen sicherlich in aller Deutlichkeit vor Augen geführt. Und zwar, dass man sich bei der Auswahl seiner Aktien hauptsächlich auf grundsolide Werte beschränken sollte. Natürlich am besten auf solche, die gefühlt schon seit Jahren im Kurs steigen.

Einer dieser Titel ist für mich ohne Zweifel die Aktie des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike (WKN: 866993). Und immer wenn ich mir ihren Langfristchart anschaue, dann stelle ich mir in Gedanken vor, welch tolles Ergebnis ein Investment hier gebracht hätte.

Denn die Papiere von Nike geben an der Börse schon sehr lange Zeit ein äußerst erfreuliches Bild ab. Eigentlich kann man hier bereits seit Dekaden einen schon fast mustergültigen Kursverlauf beobachten.

Schauen wir uns die Kursentwicklung also einmal an

Es fällt beim Chartverlauf der Nike-Aktie kaum auf, dass uns in den letzten 20 Jahren diverse Börsenkrisen heimsuchten, weil sie nämlich in diesem Zeitraum eine Top-Performance abgeliefert hat. Aus 10.000 investierten US-Dollar wären bis heute sage und schreibe 219.579 US-Dollar geworden (Stand: 09.12.2022).

Was bedeutet, dass die Papiere für diesen Zeitraum insgesamt einen Kurszuwachs von fantastischen 2.095 % vorweisen können. Was einem durchschnittlichen Anstieg von 16,69 % pro Jahr entspricht.

Wen jetzt die Neugier gepackt hat, den interessieren nun eventuell auch noch die Ergebnisse anderer Anlagezeiträume. Der Übersichtlichkeit halber habe ich einige von ihnen einmal in die nachfolgende Tabelle übertragen.

Datum des Investments Anlagezeitraum Endergebnis 11.12.2017 5 Jahre 85,01 % 10.12.2012 10 Jahre 379,02 % 10.12.2007 15 Jahre 622,06 % 09.12.2002 20 Jahre 2.094,77 % 09.12.1997 25 Jahre 1.963,81 %

Quelle: https://investors.nike.com/investors/stock-information

Man kann natürlich erkennen, dass die Performance über 25 Jahre hinter der 20-Jahres-Performance zurückbleibt. Doch dies sollte meiner Ansicht nach nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Nike-Aktie ein echter Marathonläufer ist und damit für die Langfristanlage mehr als geeignet erscheint.

Auch die Dividende kann überzeugen

Es lohnt sich, an dieser Stelle auch einmal einen Blick auf die Dividendenpolitik des Sportartikelproduzenten aus Beaverton (Oregon) zu werfen. Denn bereist seit 1984 zahlt Nike bis heute ohne Unterbrechung eine Gewinnbeteiligung an seine Aktionäre.

Erst Mitte November ist die 21. Anhebung der Ausschüttung in Folge bekannt gegeben worden. Und so können sich die Investoren am 28.12.2022 mit 0,34 US-Dollar je Aktie ab jetzt alle drei Monate auf eine um 11 % höhere Quartalsdividende freuen. Auf ein Jahr hochgerechnet ergibt sich somit also eine Gesamtdividende von 1,36 US-Dollar je Anteilsschein.

Vor zehn Jahren sahen wir hier allerdings noch einen Wert von 0,42 US-Dollar je Aktie. Für diese Zeitspanne lässt sich also ein Dividendenwachstum von insgesamt 224 % erkennen. Und auch dies ist eine Information, die gerade Langfristanleger sicherlich durchaus ansprechen könnte.

Noch ein abschließender Blick auf die Aktie

Der schlechten Börsenstimmung konnte sich auch die Nike-Aktie in diesem Jahr nicht entziehen. Und so notiert sie mit 109,42 US-Dollar (09.12.2022) derzeit stolze 34 % tiefer als Anfang Januar. Doch gegenüber ihrem diesjährigen Tiefststand, den sie am 30.09.2022 mit 83,12 US-Dollar markierte, konnte sie bereits wieder um 32 % im Kurs zulegen.

Aber eventuell könnte die aktuelle Kursdelle auch die Chance darstellen, diesen Langfristchampion einmal etwas günstiger einzusammeln. Und wie man ja aus den in diesem Artikel vorgestellten Ergebnissen ableiten kann, könnte es unter Umständen sehr lohnenswert sein, sich die Papiere von Nike für lange Zeit in sein Depot zu legen.

Ich könnte mir absolut vorstellen, dass man bei Nike auch in Zukunft nicht nur mit einem soliden Kursverlauf, sondern zusätzlich auch mit einer weiter kletternden Dividende rechnen kann. Wer dies genauso sieht und als Investor einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt, könnte sich also durchaus einmal etwas intensiver mit der Nike-Aktie beschäftigen.

