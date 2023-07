Über 100 % Kursplus seit dem IPO vor einem Monat! Jetzt noch in diese Highflyer-Aktie investieren?!

Das aktuelle Börsenumfeld lädt nicht unbedingt zu Börsengängen ein. Der Gang auf das Parkett des Internetdienstanbieters IONOS verdeutlicht dies. Die Aktie notiert deutlich unter dem IPO-Preis (Stand aller Angaben: 15.07.2023). Ganz anders sieht es bei der CAVA Group (WKN: A3EGWY) aus. Die Aktie stieg seit dem Börsengang Mitte Juni um satte 116 %! Lohnt sich jetzt noch ein Einstieg?

Vorstellung der CAVA Group

Um diese Frage zu beantworten, schauen wir zunächst auf das Geschäftsmodell des US-Unternehmens. CAVA ist eine „Fast-Casual“-Restaurantkette, die Mediterranes Essen anbietet. Zu den angebotenen Gerichten zählen Pitas, Salate und Bowls. Diese vergleichsweise gesunden Gerichte werden frisch zubereitet und zunehmend über digitale Kanäle bestellt.

Dieses Konzept findet insbesondere bei Jüngeren (37 % der Kunden sind zwischen 19 und 34 Jahre alt) und Gutverdienern (37 % verdienen mehr als 150.000 US-Dollar) Anklang. Mittlerweile betreibt das im Jahr 2006 gegründete Unternehmen rund 260 CAVA Restaurants in den USA. Das digitale Bonusprogramm umfasste zuletzt rund 3,7 Mio. Mitglieder (+56 % im Vergleich zum Vorjahr).

Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Dips, Brotaufstriche und Dressings unter der Marke CAVA in mehr als 650 US-Supermärkten. Insgesamt konnte CAVA mit dieser Aufstellung sein Geschäft in den letzten Jahren stark ausweiten, was sich jedoch noch nicht in steigenden Gewinnen niederschlägt.

2020 2021 2022 Anzahl Restaurants 104 164 237 Umsatz (Mio. US-Dollar) 375 500 564 Gewinn (Mio. US-Dollar) -186 -37 -59

Langfristige Wachstumsaussichten

Mit den Einnahmen aus dem Börsengang soll das Wachstum weiter vorangetrieben werden. Allein im Jahr 2023 soll die Anzahl der CAVA Restaurants auf rund 300 steigen. Dies entspräche einer Steigerung von 27 % im Vergleich zum Vorjahr. Dabei werden zum einen neue Restaurants eröffnet, zum anderen werden Standorte von Zoes Kitchen umgewandelt. Die CAVA Group übernahm die Restaurant-Kette Zoes Kitchen im Jahr 2019 und wandelt immer mehr der Standort um. Zusätzlich zu Neueröffnungen steigt der Umsatz in bestehenden CAVA Restaurants stetig – zuletzt um 28 %.

Das Wachstum ist derzeit also hoch. Doch kann das Unternehmen aus Washington D.C. dieses langfristig beibehalten? Der Gründer und CO-CEO denkt ja. Er prognostiziert 1.000 CAVA Restaurants in den USA bis zum Jahr 2032. Dies entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate bei der Restaurantanzahl von 15 %.

Treiber dieses Wachstums soll eine steigende Nachfrage nach gesundem Essen im Allgemeinen und im Speziellem nach mediterranen Gerichten sein. Mit seinem Fokus auf Qualität und digitalen Kanälen sieht sich CAVA gut positioniert, um einen größeren Anteil des auf insgesamt 325 Mrd. US-Dollar geschätzten Marktes für „Fast-Casual“-Restaurants in den USA zu erobern.

Vergleich mit Chipotle

Dass dies möglich ist, zeigt Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5). Die US-Restaurantkette ist ähnlich wie CAVA positioniert mit dem Unterschied, dass Chipotle vergleichsweise gesundes Mexikanisches Essen anbietet. Das Unternehmen betreibt mittlerweile 3.200 Restaurants und erzielte im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 8,6 Mrd. US-Dollar sowie einen Gewinn von 0,9 Mrd. US-Dollar. Die Marktkapitalisierung beträgt 57 Mrd. US-Dollar.

Bewertung und mein Fazit

Im Vergleich dazu ist CAVA noch winzig. Die Marktkapitalisierung liegt bei 5,4 Mrd. US-Dollar. Die Bewertung ist mit einem KUV von 10 jedoch höher als bei Chipotle (KUV: 7). Meiner Einschätzung nach ist diese Bewertung zu hoch.

Denn CAVA steht den Beweis noch aus, dass das Unternehmen nicht nur wachsen, sondern auch ordentliche Gewinne und Cashflows einfahren kann. Dies scheint mir gerade in der umkämpften Restaurantbranche schwierig. Die Margen sind hier traditionell niedrig. CAVA betreibt die Restaurants selbst, setzt also nicht auf ein schlankes Franchisemodell, und scheint mir hier mit einer Gewinnmarge von 20 % auf Restaurant-Ebene nur noch wenig weiteren Speilraum zu haben.

Alles in allem traue ich CAVA zwar weiteres Wachstum insbesondere bei der Anzahl der Restaurants zu. Bei der heutigen hohen Bewertung scheint mir jedoch bereits zu viel davon eingepreist zu sein. Ich würde daher heute nicht mehr in die CAVA-Aktie investieren.

