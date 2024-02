Mit Udemy wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Udemy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,48 USD verzeichnet, was jedoch eine Abweichung von -5,23 Prozent vom letzten Schlusskurs (10,88 USD) darstellt. Dies entspricht somit einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (14,2 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -23,38 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Anlegerstimmung bezüglich Udemy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Udemy-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 65,98 liegt.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergeben ein "Neutral"-Rating für die Udemy-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel von 13 USD zeigt ein Aufwärtspotential von 19,49 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält die Udemy-Aktie somit gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung und eine "Neutral"-Bewertung gemäß der Analysteneinschätzung.