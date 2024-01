Udemy Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Udemy-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 10,88 USD liegt und der aktuelle Kurs bei 13,59 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +24,91 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,85 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -1,88 Prozent neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne klare positive oder negative Tendenzen. Allerdings haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf Udemy ausgetauscht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für dieses Kriterium.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Udemy liegt bei 58,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 57,41, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "Neutral".

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment für Udemy gemischte Signale, wobei die Aktie insgesamt neutral bewertet wird.