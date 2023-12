Udemy Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

In den letzten Wochen konnte bei Udemy eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine positivere Haltung gegenüber dem Unternehmen zeigen. Aufgrund dieser positiven Auffälligkeiten wird das Kriterium der Stimmung mit "Gut" bewertet. Außerdem wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Udemy daher in diesem Bereich ein "Gut".

Unter Berücksichtigung von insgesamt 8 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Udemy-Aktie ergibt sich ein durchschnittliches "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 15,13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 0,57 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Insgesamt erhält Udemy von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Auch die Anleger zeigen in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Bewertung des Unternehmens in sozialen Medien. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung damit eine "Gut"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Udemy-Aktie ebenfalls gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +43,51 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +21,78 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.