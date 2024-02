Ucb Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitvergleich. Ucb wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-tägigen RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 53,3 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist, da die Ucb-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,27, was bedeutet, dass Ucb als überverkauft eingestuft wird, und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ucb mit 20,82 keinen signifikanten Unterschied zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bei Ucb festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ucb beträgt 1,3 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert von 1,56 Prozent. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Ucb eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.