Ucb Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Ucb-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 79,62 EUR, während der Kurs der Aktie bei 74,18 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,83 Prozent entspricht. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 71,82 EUR, was einer Abweichung von +3,29 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie das Rating "Neutral".

Die Dividendenrendite der Ucb-Aktie beträgt 1,3 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 0) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ucb-Aktie liegt bei 56,62, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35,04, woraus sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating "Neutral".

Wenn es um das Sentiment und den Buzz rund um die Ucb-Aktie geht, zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Ucb weist kaum Änderungen auf. Daher erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".