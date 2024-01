Ubisoft Entertainment Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Ubisoft Entertainment im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen gab es keine wesentliche Veränderung im Vergleich zu anderen Zeiträumen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ubisoft Entertainment daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 26,72 EUR, während der Kurs der Aktie bei 23,13 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,44 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt mit 26,42 EUR um -12,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" im Rahmen der technischen Analyse.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Ubisoft Entertainment diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen vorherrschten und an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 76 aufweist, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit 84,22 im überkauften Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Ubisoft Entertainment basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich somit aus den verschiedenen Analysen ein insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie von Ubisoft Entertainment.