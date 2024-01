Ubisoft Entertainment Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Ubisoft Entertainment wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 72,79 Punkten, was darauf hinweist, dass die Ubisoft Entertainment-Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 88,24 an, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Deshalb wird die Aktie auch hier mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen über Ubisoft Entertainment veröffentlicht. Zudem wurde der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen besonders von negativen Themen rund um Ubisoft Entertainment beeinflusst. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Ubisoft Entertainment-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 23,11 EUR 13,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -13,48 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

In den letzten Wochen wurde bei Ubisoft Entertainment eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies wird durch eine Tendenz zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien sowie eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen bestätigt. Daher erhält Ubisoft Entertainment in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Gut".