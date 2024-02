Ubisense Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Aktie von Iqgeo weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 13,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" ist dies daher als unrentables Investment einzustufen und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Iqgeo neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Iqgeo auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, wobei die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI von Iqgeo liegt bei 50,57, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Iqgeo festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Das Stimmungsbild und die Diskussionsstärke werden daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Iqgeo daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.