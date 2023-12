Ubisense Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten Wochen konnte bei Iqgeo keine signifikante Veränderung in der Stimmung und im Buzz festgestellt werden. Dies bedeutet, dass das Stimmungsbild in den sozialen Medien neutral ist. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine wesentlichen Unterschiede, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Zusammenfassend erhält Iqgeo daher für diese Stufe eine neutrale Bewertung.

Was die Dividende betrifft, so liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,11 % im Bereich der IT-Dienstleistungen als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 13,11 Prozentpunkte, was die Einstufung als "Schlecht" rechtfertigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass Iqgeo überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der einen Wert von 10,47 aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Iqgeo derzeit bei 263,03 GBP. Da der Aktienkurs bei 309 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +17,48 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie hierfür eine "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie positiv ab und wird ebenfalls mit "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher ein positives Gesamtbild auf Basis der technischen Analyse.