Ubisense Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum in Relation. Betrachten wir den RSI der Iqgeo-Aktie der letzten 7 Tage: Der aktuelle Wert beträgt 8. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, wodurch wir ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 30,99, was darauf hindeutet, dass die Iqgeo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Gegensatz zum RSI7 wird das Wertpapier daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Iqgeo-Aktie.

In Bezug auf die Dividende schneidet Iqgeo im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (13,25 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab. Die Differenz von 13,25 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur Iqgeo-Aktie veröffentlicht. Zudem waren in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Iqgeo im Fokus des Meinungsmarktes. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Iqgeo-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität der Iqgeo-Aktie in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität im Netz. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Iqgeo-Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.