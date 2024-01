Ubiquiti Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Ubiquiti liegt bei 42,85, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten auf insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Themen rund um den Wert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" anzusehen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Ubiquiti bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubiquiti liegt bei 20, im Vergleich zu einem Branchen-Durchschnitt von 46,1. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Ubiquiti daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Ubiquiti-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 266 USD, was ein Aufwärtspotential von 93,96 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 137,14 USD bedeutet. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend erhält Ubiquiti somit ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.