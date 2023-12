Ubiquiti Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ubiquiti als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Ubiquiti-Aktie beträgt der RSI7-Wert 14,54, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 35,25, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Aspekte weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ubiquiti einen Wert von 18 auf. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Kommunikationsausrüstung" durchschnittlich ein KGV von 45. Dies deutet darauf hin, dass Ubiquiti derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die Analysten bewerten die Ubiquiti-Aktie aktuell als "Schlecht". Innerhalb der letzten zwölf Monate gab es keine "Gut"- oder "Neutral"-Bewertungen, sondern ausschließlich "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen auch keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (266 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 100,89 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt wird Ubiquiti daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse zugeschrieben.

In Bezug auf die Dividende weist Ubiquiti eine Rendite von 1,97 Prozent auf, was 11649,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 11651. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.