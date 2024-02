Ubiquiti Aktie: Was für ein Plan!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ubiquiti unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ubiquiti derzeit bei 148,58 USD. Der Aktienkurs selbst ging bei 126,81 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -14,65 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 130,06 USD, was einer Differenz von -2,5 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ubiquiti wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt mit einem Wert von 52,76 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Ubiquiti-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 19,11. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn zahlt die Börse 19,11 Euro. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung, da der durchschnittliche KGV-Wert in der Branche derzeit bei 46 liegt. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.