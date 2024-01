Ubiquiti Aktie: Jetzt geht’s los!

In den vergangenen zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Aktie von Ubiquiti abgegeben. Dabei fielen 0 Bewertungen positiv und 1 negativ aus, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Ubiquiti. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 266 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 107,39 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 128,26 USD. Aufgrund dieser Einschätzung erhält Ubiquiti eine neutrale Bewertung in diesem Analyseaspekt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ubiquiti als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Ubiquiti beträgt 56,39, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 40,89, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktien von Ubiquiti wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung liefern ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung dieser Faktoren ergibt eine mittlere Aktivität bei den Diskussionsbeiträgen, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Veränderung der Stimmung erfährt Ubiquiti jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Ubiquiti bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aktie derzeit bei 163,66 USD liegt. Da der Aktienkurs selbst bei 128,26 USD lag und somit einen Abstand von -21,63 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 123,58 USD, was einer Differenz von +3,79 Prozent entspricht und somit zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein neutrales Gesamtfazit auf Basis der beiden Zeiträume.

