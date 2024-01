Ubiquiti Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Ubiquiti liegt der RSI bei 46,56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 32,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von Ubiquiti beträgt derzeit 1,97 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,48 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Ubiquiti in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird auch dies mit einer "Gut"-Bewertung bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung als "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv für Ubiquiti. Jedoch haben in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt gestanden, wodurch die Einschätzung insgesamt als "Neutral" erfolgt. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.