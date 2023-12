Ubicom Holdings Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Ubicom-RSI liegt bei 34,8, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 49,13, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 durch den Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Ubicom-Aktie der letzten 200 Handelstage (1635,75 JPY) mit dem aktuellen Kurs (1627 JPY), was einer Abweichung von -0,53 Prozent entspricht. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einem aktuellen Wert von 1426,06 JPY, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+14,09 Prozent). Dies führt zu einer "gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ubicom in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Auch wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ubicom. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "neutral"-Einschätzung.