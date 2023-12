Uber ist zurück!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Uber ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an fünf Tagen negative Kommentare überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, hauptsächlich positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus technischer Sicht ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Uber-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 42,68 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 61,97 USD, was einer Steigerung um 45,2 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 50,47 USD liegt, weist mit einem letzten Schlusskurs oberhalb des Durchschnitts eine positive Entwicklung von 22,79 Prozent auf. Dadurch erhält die Aktie auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Uber zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich liegt, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit für Uber in den Diskussionen in den sozialen Medien führt ebenfalls zu einer positiven Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen analysiert, zeigt für Uber einen RSI von 22,89, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 12, was ebenfalls als Anzeichen für eine überverkaufte Situation interpretiert wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Uber-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index eine positive Gesamtbewertung.