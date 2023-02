Uber fordert mehr Subventionen für E-Autos

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Europa-Chefin von Uber fordert eine höhere Kaufförderung von E-Autos. "Bis jetzt sind E-Autos deutlich teurer, auch wenn die Preise momentan fallen", sagte Anabel Díaz, Vice President für das Fahrtenvermittlungsgeschäft von Uber in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Auch kritisierte Díaz die Ladesäuleninfrastruktur: "Aufgrund der fehlenden Infrastruktur verschwenden die Fahrer auch viel Zeit - Zeit, in der ihr Unternehmen kein Geld verdient - mit der Suche von Ladestationen und dem Aufladen der Batterien."

Die Spanierin nimmt dabei die Politik in die Pflicht. "In Städten in Großbritannien und Frankreich beispielsweise wurden Null-Emissions-Zonen eingerichtet", sagte sie. Uber selbst solle in wenigen Jahren klimaneutral sein. "Wir wollen in Europa bis 2030 emissionsfrei werden und weltweit bis 2040", sagte die Europa-Chefin.

