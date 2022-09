Mit dem Uber-Hack im Rückspiegel wird die Analystin optimistisch für Cybersecurity-Aktien: Hier sind ihre Favoriten

Technologiewerte haben im Jahr 2022 bisher eine Tracht Prügel bezogen, aber ein Wall-Street-Analyst sieht Kaufgelegenheiten inmitten des Gemetzels bei Cybersecurity-Aktien. Der Analyst: MKM Partners-Analystin Catharine Trebnick hat am Freitag die Coverage von fünf prominenten Cybersecurity Aktien aufgenommen: Fortinet Inc (NASDAQ:FTNT) wurde auf "Kaufen" mit einem Kursziel von $70 gesetzt. Palo Alto Networks Inc (NASDAQ:PANW) wird auf Kaufen mit einem Kursziel von… Hier weiterlesen