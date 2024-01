Uber Aktie: Das war nur der Anfang!

Die jüngsten Diskussionen über Uber in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Insgesamt lassen sich acht Handelssignale erkennen, darunter vier positive und vier negative Signale. Dies führt zu einer abschließenden "Neutral"-Einstufung der Aktie. Zusammenfassend ist die Aktie von Uber bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.

Technisch gesehen beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Uber auf 45,56 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 63,2 USD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +38,72 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 57,35 USD, was zu einem Abstand von +10,2 Prozent führt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Hinsichtlich der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Uber festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt wurde.

Von insgesamt 23 Analystenbewertungen der Uber-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 22 Bewertungen "Gut", eine "Neutral" und keine "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da von den vorliegenden Studien des vergangenen Monats 1 Analyst die Aktie als Gut einstufte und 0 als Neutral oder Schlecht. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 52,86 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (63,2 USD) ausgehend um -16,37 Prozent fallen könnte. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Schlecht". Insgesamt erhält Uber somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.